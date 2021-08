Dwayne Jonhson toma três banhos por dia e há uma razão para isso

The Rock' garante que este seu hábito não tem "nada de estranho".





O ator Dwayne Johnson surpreendeu os seus fãs ao revelar que toma banho três vezes por dia, cada um de forma diferente.

A rotina passa por um banho de água fria pela manhã, um de água morna à tarde e por último um de água quente à noite.

Questionado por um seguidor sobre se este hábito não seria tão ou mais estranho do que não tomar banho de todo, o ator, de 49 anos, respondeu: "Não há nada de estranho nisto, amigo. Treino duas vezes por dia, depois vou trabalhar durante 12 horas ou mais. Tomo banho três vezes. É fácil de entender".

Sublinhe-se que esta revelação de The Rock, como também é conhecido, surge pouco depois de várias figuras públicas como Mila Kunis ou Jake Gyllenhaal terem revelado ter uma posição curiosa sobre higiene pessoal. A atriz disse que só dava banho aos filhos quando estes estavam mesmo visivelmente sujos e o ator afirmou que via no duche uma coisa cada vez menos necessária ou útil.