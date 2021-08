Homem é morto depois de ser impedido de entrar em mercado sem máscara e regressar com faca

Caso ocorreu no Brasil.





Um homem, de 44 anos, foi morto depois de ser impedido de entrar num mercado em Palhoça, município de Santa Catarina, no Brasil, por estar sem máscara de proteção contra a covid-19 e ter regressado ao estabelecimento armado com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, citada pelo site brasileiro G1, o caso ocorreu este domingo à noite. Até então não foi detido qualquer suspeito da morte.

O homem foi impedido de entrar no mercado sem máscara e acabou por regressar com uma faca, ameaçando clientes e funcionários do espaço.

Após desacatos, o homem acabou por ser retirado do local por conhecidos que o levaram até um posto da polícia, com ferimentos na cabeça. Ainda foi chamada assistência médica, mas acabou por não resistir.

Depois de a morte ser confirmada pelas autoridades, o mercado foi invadido e destruído, não tendo os suspeitos sido ainda localizados.

A vítima mortal tinha antecedentes criminais por ofensas à integridade física, ameaças, invasão de propriedade e crimes ambientais.

Sublinhe-se que no estado brasileiro de Santa Catarina o uso de máscara é obrigatório, tanto para entrar em estabelecimentos como ao ar livre.