Turismo. Linha de apoio à tesouraria reforçada em dez milhões de euros

O Governo reforçou a linha de apoio às micro e pequenas empresas de turismo com mais 10 milhões de euros. O objetivo é minimizar o impacto da covid-19 na sua atividade, de acordo com um despacho publicado em Diário da República. A necessidade de reforçar este apoio surgiu uma vez que a verba anterior já está praticamente esgotada.

No despacho da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques é explicado que esta linha de tesouraria contou com uma grande procura e já atingiu uma “taxa de compromisso de 99%, com 14.219 operações aprovadas e um financiamento comprometido de 138,5 milhões de euros aliada à forte exposição das micro e pequenas empresas do turismo à atual realidade epidemiológica vivida no país, justificam que se assegure um novo reforço da dotação global da linha de 10 milhões de euros”.

Nesse sentido, a linh foi “objeto de ajustamentos e reforços de dotação, fruto da evolução da situação epidemiológica e dos seus efeitos na economia e no tecido empresarial do turismo”, tendo permitido “assegurar a manutenção do apoio público em contextos que continuavam a ser de elevada pressão financeira sobre a tesouraria das empresas”.

O despacho entra em vigor já esta quarta-feira.