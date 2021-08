Portugal doa mais 37 mil vacinas contra a covid-19 a São Tomé e Príncipe

Portugal doou mais 37 mil doses de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca a São Tomé e Príncipe. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo ministro são-tomense da Saúde, Edgar Neves.

“Prevemos receber em finais deste mês [de agosto] 37 mil doses doadas por Portugal”, disse o ministro, citado pela agência Lusa, durante um seminário para a para a revisão das atividades do programa nacional de vacinação contra a covid-19. Segundo o governante, São Tomé tem "garantias de parceiros como a China para a receção de mais vacinas ao longo dos próximos meses".

Sublinhe-se que, em junho, Portugal já tinha doado 12 mil vacinas contra o novo coronavírus ao arquipélago.

De acordo com Edgar Neves, já foram vacinadas “com a primeira dose 32.114 pessoas e 11.873 com as duas doses". O objetivo é vacinar pelo menos 70% da população até março de 2022.

No total, São Tomé e Príncipe soma 2.476 casos confirmados desde o início da pandemia e 37 mortes. Existem, atualmente, 65 casos ativos.