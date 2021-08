Ministro da Educação considera recomendação da DGS sobre vacinação de jovens "muito positiva"

Tiago Brandão Rodrigues frisou que "as escolas foram tradicionalmente, ao longo deste tempo, lugares seguros", mas que “agora, com a vacinação dos mais jovens, temos ainda outra camada de proteção”.





O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou, esta terça-feira, que a decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS) de recomendar a vacinação de todos os adolescentes entre os 12 e os 15 anos, sem indicação médica, é “muito positiva”.

“É muito positiva e esperamos que possa ser operacionalizada o mais rapidamente possível”, afirmou quando questionado pelos jornalistas sobre a posição da DGS, à margem da apresentação da Agenda para a Inovação das Políticas de Juventude, em Beja.

"É um ponto importante para podermos vacinar esta faixa etária, da mesma forma que já estamos a operacionalizar a vacinação dos jovens com 16 e 17 anos e de toda a população adulta", afirmou. Vai ser possível "complementar o conjunto de barreiras que temos na nossa sociedade que nos permitem lutar contra esta pandemia", acrescentou.

"A vacinação é extremamente importante e acho que isto é um fator muito positivo. Esperamos que possa acontecer o mais brevemente possível, para que também o início do ano letivo possa ser complementado com estas medidas, que nos darão ainda maior segurança", sublinhou ainda.

Tiago Brandão Rodrigues frisou, no entanto, que "as escolas foram tradicionalmente, ao longo deste tempo, lugares seguros", mas que “agora, com a vacinação dos mais jovens, temos ainda outra camada de proteção”.