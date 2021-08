Árvore com mil anos cai em Pedras d’el Rey

Oliveira situada perto da zona da piscina caiu com estrondo. Aldeamento encontra-se com taxas de ocupação a rondar os 100%.





Uma pernada de uma das icónicas oliveiras milenares de Pedras d’el Rey, no concelho de Tavira, partiu-se ontem e caiu com estrondo junto de uma das áreas mais concorridas daquele aldeamento turístico.

Situada junto à piscina comum – e com as taxas de ocupação a rondarem os 100% nesta época do ano –, não havia porém ninguém nas imediações, pelo que o incidente não provocou feridos. Além do susto, apenas há a lamentar os danos na própria árvore, que terá sucumbido ao próprio peso da sua própria ramagem.

A oliveira atingida é uma das várias com mil ou mais anos naquele aldeamento algarvio, construído sobre os vestígios arqueológicos da cidade romana de Balsa. Note-se no entanto que não se trata da árvore mais antiga de Pedras d’el Rey, também uma oliveira, certificadamente com dois mil anos – um autêntico monumento vivo que remonta ao tempo de Jesus Cristo.