por Pedro d'Anunciação,

Muita gente falou de Otelo a propósito da sua morte. Mas poucos terão acertado. Nestas coisas, a direita mostra-se pior do que a esquerda. Por exemplo, quando se falou no luto público oficial, ninguém refilou com o de Spínola (talvez porque não se devesse mesmo que refilar), que terá sido igualmente responsável por uma organização terrorista (o MDLP), embora tivesse também sido PR não eleito, mas muitos torceram o nariz a Otelo, afinal perece que um bom e inestimável estratega militar, e responsável pelo 25 de Abril (coisa extraordinária, que permitiu por exemplo Spínola, embora também fosse responsável pelas FP 25).

Do que vi transcrito, ficaram-me como melhores apreciações dele o que disseram Ramalho Eanes e Marques Mendes, por virem ainda por cima de quem vêm.

Embora não devamos esquecer certas ‘perversidades’ (palavra de Eanes) de seu comportamento (sobretudo quanto às FP 25), não devemos deixar de lembrar a sua actividade quanto ao 25 de Abril e à democratização do país.

Costa e Marcelo deviam ter percebido isto melhor.