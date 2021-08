Detidos suspeitos de balearem homem no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, suspeitos de balearem e agredirem um homem com objeto cortante no Bairro Novo da Pasteleira, no Porto.

Segundo revela a autoridade, em comunicado, os factos ocorreram no passado dia 12 de julho, depois de uma discussão entre os arguidos e a vítima “na sequência de desentendimentos prévios”.

“No decurso desta altercação, os autores efetuaram pelo menos dois disparos com uma arma de fogo que atingiram a vítima e uma viatura, tendo aquela sido igualmente agredida com um objeto cortante”, informa a PJ.

A arma de fogo presumivelmente utilizada foi localizada a apreendida.

Os detidos, de 23 e 18 anos de idade, sem ocupação laboral, com registos policiais por tráfico de estupefacientes, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.