Jason Momoa vai fazer de tudo para que os filhos não sejam atores

O ator Jason Momoa não quer que os filhos, Lola de 14 anos e Nakoa de 12, sigam as suas pegadas e enveredem no mundo do entretenimento.

O protagonista de Aquaman disse, em declarações ao Entertainment Tonight, que faria de tudo para evitar isso, pois não quer que os filhos fiquem sujeitos à pressão que recai sobre os atores.

"Há um deles que quer [ser ator] e eu não sou fã da ideia. Não quero que o façam. Não sei. Vou dar o meu melhor para mantê-los fora disto", afirmou.

"Não quero que representem e sejam atores. É muito difícil, não queremos que eles tenham essa pressão. Eu sou duro, consigo lidar com isso, mas não gostaria de ver alguém que amo a passar por algo igual", justificou

Recorde-se os filhos de Jason Momoa são fruto do seu casamento com a também atriz Lisa Bonet, que é mãe de Zoë Kravitz, de 32 anos, que seguiu as pegadas da mãe e já participou em vários projetos de muito sucesso, como Big Little Lies.