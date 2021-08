Bebé de 19 meses atacado até à morte por cão da família

Um bebé, de 19 meses, morreu, esta terça-feira à noite, em Brooklyn, Nova Iorque, nos Estados Unidos, depois de ser atacado pelo animal de estimação da família, um cão da raça Rottweiler.

De acordo com a imprensa norte-americana, o incidente ocorreu no apartamento da família, numa altura em que os pais não estavam na habitação. O menino foi deixado na residência com dois irmãos mais velhos, de nove e 11 anos.

Na sequência do ataque, os irmãos da vítima terão corrido até à rua para pedir socorro e conseguiram resgatar o bebé do apartamento.

As autoridades foram chamadas de emergência e encontraram a criança gravemente ferida, sobretudo no pescoço e num ombro.

O bebé ainda foi transportado para um hospital, mas acabou por não resistir.

O caso está ainda a ser investigado.

Esta quarta-feira, a polícia adiantou ao New York Post que, até ao momento, não foi efetuada qualquer detenção.

Segundo a polícia, o cão foi levado pela organização Animal Care and Control.