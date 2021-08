OMS vai testar três medicamentos para doentes internados com covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, esta quarta-feira, que está a testar novos medicamentos contra a covid-19 para doentes hospitalizados. Os testes fazem parte da nova fase do ensaio clínico Solidarity da OMS, que está a recrutar participantes também em Portugal.

O ensaio clínico entra agora para a fase Solidarity Plus e irá testar a eficácia de três medicamentos: o artesunate, do laboratório farmacêutico IPCA, usado para tratar casos graves de malária; o imatinib, da Novartis, usado para tratar alguns tipos de cancro; e o infliximab, do grupo Johnson and Johnson, usado para tratar doenças do sistema imunitário.

“Encontrar terapêuticas mais eficazes e acessíveis para os doentes com covid-19 permanece uma necessidade crítica e a OMS está orgulhosa por liderar este esforço global”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, em comunicado.

Os medicamentos foram doados pelas farmacêuticas e nesta fase dos ensaios clínicos fazem parte cerca de 600 hospitais de 52 países participantes, incluindo Portugal.

Nesta fase do ensaio, explica a OMS em comunicado, vai ser possível avaliar a eficácia de vários tratamentos ao mesmo tempo usando um único protocolo e recrutar milhares de pacientes. O mesmo protocolo irá também permitir a adição de novos medicamentos ao longo do processo e o abandono dos que sejam considerados ineficazes.

O ensaio clínico vai recrutar apenas pacientes adultos em internamento hospitalar, até 1 de maio de 2022.