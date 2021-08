Ex-mulher de Eminem hospitalizada após tentativa de suicídio

Kimberly Anne Scott, ex-mulher de Eminem, foi hospitalizada após uma tentativa de suicídio. De acordo com o site TMZ, as autoridades foram chamadas a casa da mulher, de 46 anos, no passado dia 30 de julho, após uma denúncia que dava conta que uma pessoa estaria a tentar pôr fim à própria vida.

Quando chegaram ao local, os agentes encontram a ex-mulher do rapper com vários cortes no corpo, nomeadamente na parte de trás da perna. Kim Scott, como é comummente conhecida, terá negado auxílio médico, tornando-se violenta com os paramédicos, e teve de ser controlada pelos agentes.

Segundo revela a publicação, as autoridades encontraram “uma boa quantidade de sangue no chão” e a mulher foi hospitalizada para avaliação médica e psicológica.

Esta não é a primeira vez que a mulher tenta colocar fim à própria vida. Em 2015, sofreu um acidente de viação por conduzir embriagada, admitindo, em 2016, que o acidente teria sido uma tentativa de suicídio.

Eminem e Kim conheceram-se em 1989, mas só viriam a casar, pela primeira vez, em 1999. O primeiro casamento durou apenas dois anos e o casal voltou a casar-se em 2006, mas acabaram por se separar no mesmo ano.

Juntos são pais de Hailie Jade, nascida em dezembro de 1995. O cantor também assumiu a guarda de Whitney, de 19 anos, fruto de um relacionamento de Kim com outra pessoa. Eminem e Kim são ainda pais adotivos de Alaina, de 28 anos, filha da irmã gémea de Kim.