Atenção: Este álcool gel não deve ser utilizado

A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) da Madeira emitiu, esta quarta-feira, um alerta para o risco de uso de um álcool gel de mãos da Wells.

Em causa está o ‘Álcool Gel Mãos Efeito suavizante + Antibacteriano 50 ml’, da marca WELLS, lote 29222; L: SGO98/2020, que expira a 11/2023.

De acordo com a ARAE, o lote em causa, que não deve ser utilizado pelos consumidores, é o 29222; L:SGO98/2020 que expira a 11/2023 e é designado por ‘Álcool Gel Mãos Efeito Suavizante + Antibacteriano 50 ml’.

“O produto em questão, após analises laboratoriais, verificou-se que não está em conformidade com o regulamento de produtos Biocidas, sendo que não cumpre com o definido no Regulamento (EU) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e utilização de produtos biocidas e o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006”, indica a ARAE, numa publicação partilhada nas redes sociais.

A autoridade alerta os potenciais consumidores “para a não utilização deste produto”.