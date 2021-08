Etiqueta nos Transportes

Da comida às chamadas telefónicas, 10 regras que devemos ter em conta quando entramos no autocarro, comboio ou metro





Os transportes públicos são usados diariamente por milhões de pessoas nos grandes centros urbanos. Autocarro, comboio, elétrico ou metro são os principais tipos de transportes públicos usados pelos passageiros. Siga as 10 instruções de etiqueta moderna abaixo indicadas e coloque-as em prática sempre que viajar nalgum deles:

1. Cumprimento

Cumprimente verbalmente o motorista com um ’bom dia’, ‘boa tarde’ ou ‘boa noite’ à entrada – e na saída deseje bom resto de viagem;

2. Precedências

Dê precedência a pessoas idosas, com deficiências, mobilidade reduzida, a grávidas e a crianças, entre outras consideradas prioritárias, tanto na entrada como na saída;

3. Modo descanso

Coloque apenas o seu banco para trás, em modo descanso, se não tiver nenhum passageiro no banco de trás, caso esteja pergunte-lhe se o incomoda, agradecendo;

4. Ar condicionado

Se houver ar condicionado e estiver ligado não abra as janelas. Raros são já atualmente os transportes públicos que ainda não dispõem de ar condicionado;

5. À direita e não à esquerda

Ao circular nos interfaces e estações de transportes públicos, nomeadamente nas passadeiras e escadas rolantes ande pelo lado direito, pois o lado esquerdo destina-se aos passageiros que andam mais depressa;

6. Música

Se quer ouvir música use headphones. Não emita música com o seu smartphone (telemóvel) com volume de som audível;

7. Pés: à vontade não é ‘à vontadinha’

Não coloque ou apoie os seus pés em cima dos outros bancos ou nos respetivos apoios de braço. Não toque com os pés ou joelhos nas costas dos bancos dos passageiros à sua frente.

8. Chamadas de telemóvel

Quando tiver que fazer ou atender chamadas no seu telemóvel fale num tom baixo. E, por outro lado, ninguém tem de ouvir e perceber a sua conversa;

9. Comer

Geralmente, é de evitar comer durante uma viagem, a menos que seja por motivos de saúde;

10. Bagagem de mão

No momento de arrumar a sua bagagem de mão acomode-a de forma organizada. Não se esqueça que não é o único passageiro a ter direito de arrumar a sua mala.