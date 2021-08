Khloé Kardashian desabafa sobre problema de saúde

Khloé Kardashian sofre de enxaquecas e decidiu desabafar sobre a forma como o problema de saúde afeta a sua vida, bem como a sua relação com os outros, sobretudo com a filha, True Thompson, de três anos.

"Gostava que as pessoas entendessem como as enxaquecas podem ser debilitantes. Fico tão frustrada quando as pessoas me dizem que é apenas uma forte dor de cabeça. Se eles soubessem. Esta sensação é torturante e indescritível. Não acredito que saí de casa sem o meu medicamento", escreveu a empresária, de 37 anos, no Twitter.

Depois de uma seguidora responder à publicação da socialite referindo que também sofre de enxaquecas, Khloé acabou por falar da forma como a relação com a filha é afetada pelo problema.

"[As enxaquecas] realmente são as piores! Sinto-me tão mal quando tenho uma, especialmente quando isso fica entre mim e a minha filha. Ela tem apenas três anos, então não entende que eu não consigo mesmo levantar a minha cabeça quando estou a passar por isso. A maioria dos adultos não entende", disse.

No ano passado, numa entrevista ao site Prevention, a empresária já tinha contado que sofre de enxaquecas desde os 12 anos e que, já desde essa altura, as suas queixas não são levadas a sério.

"Esse é o estigma da enxaqueca, que é apenas uma dor de cabeça", afirmou. "Eu ficava na cama, sem poder fazer nada (…) Eu não era capaz de levantar a cabeça e, sendo tão jovem, era assustador", contou, sublinhando que fazer exercício, que ajuda a aliviar o stress, pode ajudar. Além disso, atualmente Khloé sabe que medicamentos a podem ajudar.

I wish people understood how debilitating migraines can be. I get so frustrated when people tell me to push through and it’s just a bad headache. 😡 if only they knew!! That feeling is torturous and indescribable. I can’t believe I left home without my migraine medication 🙄