'Casa aberta' vai estar disponível para jovens com 16 e 17 anos no fim de semana

Os jovens entre os 16 e 17 anos que não tenham feito o autoagendamento para serem vacinados contra a covid-19 este fim de semana poderão recorrer à modalidade ‘Casa Aberta’ nesses dias, indicou a task-force de vacinação à agência Lusa.

“Os utentes dos 16 e 17 anos, que não se autoagendaram, podem ainda ser vacinados no fim de semana de 14 e 15 de agosto recorrendo ao sistema de senhas digitais da modalidade casa aberta”, revelou.

Sublinhe-se que a ‘Casa Aberta’ está disponível para pessoas a partir dos 18 anos, contado agora com esta exceção no fim de semana. Esta modalidade só pode ser utilizada por cidadãos que não tenham a primeira dose da vacina ainda agendada e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses.