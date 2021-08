PSP apreende 19 garrafas de 'gás hilariante' em bar na Amadora que funcionava fora do horário permitido

A PSP fiscalizou e interveio em dois estabelecimentos, na Amadora, por se encontrarem a laborar fora do horário permitido, em incumprimento das medidas implementadas para combater a pandemia de covid-19.

Em comunicado, a força de segurança explica que um dos estabelecimentos, do qual já tinha recebido inúmeras reclamações, se “encontrava em pleno funcionamento” de madrugada e, além de terem sido passados autos relativos a vários "incumprimentos decorrentes do funcionamento", foram ainda localizadas e apreendidas no espaço “19 garrafas de óxido nitroso [conhecido como 'gás do riso' ou 'gás hilariante'], 326 balões e cinco bocais para o enchimento dos balões com óxido nitroso”.

No segundo estabelecimento, a PSP encontrou “várias garrafas de bebidas brancas no âmbito de infrações aduaneiras e uma máquina de jogo de jogo de fortuna ou azar (do tipo roleta)”, que foram apreendidas.