Chris Hemsworth mostra bolo de aniversário feito pelos filhos

Chris Hemsworth celebrou esta quarta-feira, 11 de agosto, 38 anos. Além de agradecer as mensagens recebidas, o ator partilhou com os seguidores algumas fotografias do presente oferecido pelos filhos: um bolo.

India, de 9 anos, e os gémeos Sasha e Tristan, de 7 anos, frutos do casamento de Chris Hemsworth com a atriz espanhola Elsa Pataky, surpreenderam o pai com um bolo no qual o representam a praticar surf.

“Obrigado por todas as mensagens de aniversário! Tive um dia épico com a família e consegui devorar 75% deste bolo incrível que os meus filhos fizeram antes de colapsar num monte de açúcar gigante de alegria. Amo-vos a todos! Saúde”, escreveu.