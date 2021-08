Ator brasileiro Tarcísio Meira morreu vítima da covid-19

Morreu, esta quinta-feira, aos 85 anos o ator brasileiro Tarcísio Meira, vítima de complicações associadas à covid-19. O icónico galã das telenovelas brasileiras estava hospitalizado há vários dias.

Tarcísio e a mulher, a também atriz Glória Menezes, de 86 anos, deram entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na passada sexta-feira. Segundo revela a imprensa brasileira, o ator chegou a ser internado numa Unidade de Cuidados Intensivos e teve de fazer hemodiálise contínua. Ambos estavam totalmente vacinados contra a doença desde março.

De acordo com um boletim médico divulgado pelo hospital, e citado pelo portal G1, a atriz está “recuperar bem”, apesar de estar a receber oxigénio por via nasal.

Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho nasceu a 5 de outubro de 1935 e aos 22 anos estreou-se no teatro com a peça ‘A Hora Marcada’. Em 1963, protagonizou a primeira telenovela diária brasileira, a ‘2.5499 Ocupado’, ao lado da mulher Glória Menezes, com quem foi casado durante quase 60 anos.

Participou em dezenas de novelas, das quais se destacam 'O Rei do Gado', 'Torre de Babel', 'Senhora do Destino', 'Páginas da Vida' e 'Gabriela'.