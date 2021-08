Professor alemão matou e comeu partes de corpo de mecânico para "satisfação sexual"

Um professor alemão de química e matemática começou esta quinta-feira a ser julgado, em Berlim, por matar e comer partes do corpo de outro homem.

Segundo a imprensa internacional, o crime aconteceu em setembro de 2020 mas só foi descoberto em novembro, depois de serem encontrados ossos humanos num parque. Depois de várias perícias foi possível identificar que os restos mortais pertenciam a Stefan Trogisch, que estava desaparecido.

O suspeito, identificado como Stefan R., terá conhecido a vítima, um mecânico de 43 anos, numa aplicação de encontros. Na mesma noite em que se conheceram, depois de marcarem um encontro, a vítima acabou por desaparecer.

De acordo com a acusação, Stefan R., de 41 anos, terá assassinado o mecânico e consumido partes do seu corpo para “satisfação sexual”. Depois, o homem espalhou alguns dos restos mortais por Berlim.

Esta quinta-feira, durante o primeiro dia de julgamento, Stefan R. decidiu ficar em silêncio.

Os procuradores do Ministério Público alemão defenderam que a vítima não fazia qualquer ideia do que lhe poderia acontecer quando aceitou sair com o suspeito. Além disso, a acusação diz ainda que Stefan R pesquisou, repetidamente, na Internet, por canibalismo e participou em fóruns sobre o tema com o nome ‘Masterbutcher79’ antes do homicídio.

No apartamento do suspeito foi encontrado sangue, soda cáustica (uma base forte utilizada para desentupir canos ou na composição de detergentes) e uma serra.

O julgamento vai continuar na próxima terça-feira, dia 17.