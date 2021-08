12 de agosto 2021

Há seis portugueses retidos em hotéis de quarentena em Itália

A embaixada de Portugal em Roma "tem assegurado um contacto direto com os cidadãos nacionais e o acompanhamento regular de todas estas situações" e “efetuado contactos com as autoridades italianas, unidades de saúde e hoteleiras para assegurar que são garantidas as necessárias condições de alimentação, salubridade e saúde dos cidadãos nacionais afetados”.