Vários mortos e feridos em tiroteio na Inglaterra

Um tiroteio na cidade de Plymouth, no sudoeste de Inglaterra, provocou vários feridos e um número indeterminado de mortos.

Segundo avança a BBC, o alerta foi dado pelas 18h desta quinta-feira e um dos atiradores envolvidos no acidente foi baleado pelas autoridades. O caso não está a ter tratado como um ato terrorista.

Já a SkyNews revela que há, pelo menos, cinco vítimas mortais. Para o local foram enviadas “várias ambulâncias, helicópteros ambulância, vários médicos e paramédicos”.

"O incidente em Plymouth é chocante e os meus pensamentos estão com as pessoas afetadas", escreveu Priti Patel, ministra do Interior britânica no Twitter.

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.



I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.



I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.