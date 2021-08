Republicanos perante Capitólio

Aparentemente agora, no Alabama, limitam-se a tratar o seu eleitorado como atrasado mental, e não querem simplesmente que receba ninguém que tente esclarecê-lo sobre covid.





por Pedro d'Anunciação

As investigações do Capitólio norte-americano, sobre a invasão de 6 de Janeiro perpetrada por apoiantes de Trump, esbarram na oposição do Partido Republicano, ainda demasiado refém de Trump. Por um lado, para os não Republicanos, ou seja, para os Democratas, isso pode ser bom, por pôr aqueles mais longe de uma vitória eleitoral, e demasiado dependentes da não-democracia.

Mas não deixa de ser inquietante, sobretudo para quem se lembra da importância do Partido Republicano na História dos EUA, e nas suas acções contra o racismo, na Guerra Civil.

Por outro lado, muitos dos defensores da democracia norte-americana, e votantes do Partido Republicano, ficarão sem dúvida perplexos. Até porque aparentemente agora, no Alabama, limitam-se a tratar o seu eleitorado como atrasado mental, e não querem simplesmente que receba ninguém que tente esclarecê-lo sobre Covid.