GNR resgata cães trancados em carro ao sol em Porto Covo

A GNR resgatou, esta quinta-feira, dois cães que se encontravam trancados dentro de um automóvel ao sol, com sinais de desidratação, em Porto Covo.

A força de segurança explica em comunicado, esta sexta-feira, que na sequência de uma denúncia, os militares, na presença do veterinário municipal e após a avaliação da situação, “procederam ao arrombamento do vidro do veículo, por não haver outra forma possível de resgatar os animais”.

Segundo a mesma nota, as detentoras dos animais foram constituídas arguidas pelo crime de maus-tratos a animais de companhia e os cães foram transportados para a clínica veterinária para observação.

A GNR relembra que, quando a temperatura aumenta, é preciso ter alguns cuidados com os animais de companhia, e deixa alguns conselhos: Não deixe o seu cão no interior do automóvel: Evite passear com o seu cão em horas de muito calor; Tenha sempre disponível água limpa; Deixe o seu animal de companhia sempre com acesso a uma sombra e limite o exercício em dias quentes.