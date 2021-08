Há 29 concelhos no nível de risco definido pelo Governo

Concelhos acima do nível de risco elevado diminuíram ligeiramente.





Há 29 concelhos com uma incidência superior a 480 casos de covid-19 por 100 mil habitantes em Portugal nos últimos 14 dias - o nível de risco imposto pelo Governo. Este número desceu, uma vez que na semana passada eram 32, mais três.

De acordo com o boletim, são 209 os concelhos com uma incidência superior a 120 mil casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos nove do que na semana passada. Destes, 123 concelhos têm mais de 240 casos de infeção por 100 mil habitantes (o nível de alerta).

Já acima do limite máximo de 960 casos por 100 mil habitantes, e onde a situação é mais crítica, estão quatro concelhos. Sousel tem uma incidência de 970 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, Portimão de 986 casos, Vila do Bispo 1.321 e Proença-a-Nova 1.947.

Por outro lado, 10 concelhos não apresentam qualquer caso de infeção nos últimos 14 dias, três deles nos Açores: Calheta, Castanheira de Pêra, Constância, Corvo, Freio de Espada à Cinta, Manteigas, Marvão, Mesão Frio, Penedono e Santa Cruz das Flores.

Sublinhe-se que o Governo definiu que "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, agora adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nivel de alerta passa para 240, nivel de risco passa para 480)".

Consulte aqui o boletim na íntegra.