Dois rapazes morrem afogados em Santiago do Cacém

Dois rapazes, com idades entre os 15 e os 17 anos, morreram afogados durante a tarde desta sexta-feira na barragem da Quinta da Ortiga, em Relvas Verdes, no concelho de Santiago de Cacém.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Santiago do Cacém, em declarações à agência Lusa, o alerta que referia “duas vítimas em paragem cardiorrespiratória” foi dado aos bombeiros pelas 17h39, pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A primeira equipa dos bombeiros a chegar ao local ainda tentou reanimar as vítimas, sem sucesso.

O comandante informou ainda que os dois jovens "são da zona de Lisboa" e encontravam-se a frequentar "uma colónia de férias" na zona.

No local estiveram 13 operacionais, apoiados por seis viaturas, incluindo bombeiros, GNR e INEM, nomeadamente com a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.