Rodrigo Moita de Deus. "Falta provar que os lockdowns tenham contribuído em alguma coisa para a saúde pública"

Como estão os centros comercias a superar esta pandemia?

Os centros comerciais estão acima das nossas próprias expetativas para este ano. Mesmo com os retrocessos todos, com as restrições todas, sempre acreditámos que a recuperação iria ser mais lenta do que na realidade está a ser. Estamos a ter valores muito parecidos com os que tivemos em 2019. Houve algumas oscilações, mudanças de comportamento. Por exemplo: os centros comerciais junto das zonas de escritórios têm menos afluência do que tinham. Por outro lado, os centros comerciais junto de zonas residenciais estão com mais afluência do que aquela que tinham. Mais afluência significa também mais vendas. Mas estamos muito concentrados naquilo que vai ser o comércio integrado nos próximos tempos com as alterações que foram provocadas pela própria pandemia ou que a pandemia acelerou.

Que alterações são estas?

Sobretudo as alterações dos hábitos de consumo. O consumidor hoje em dia é híbrido. Transformou-se num híbrido. Sempre pensámos que o futuro ia ser uma espécie de integração perfeita entre o online e o físico. O futuro chegou durante a pandemia porque começámos a fazer compras online, começámos a integrar a nossa experiência de compra com o online e com o offline e, de repente, aquilo que eram aquelas linhas divisórias tradicionais do mercado esbateram-se completamente. O consumidor hoje não quer saber se há uma diferença entre comércio online e comércio offline. Acha normal ver o preço online e comprar offline, ou comprar online depois de ter visto o preço offline... O próprio consumidor já está a ter uma experiência completamente híbrida.

O crescimento do e-commerce é evidente.

Completamente. E a própria experiência do consumidor. Para si hoje em dia é absolutamente normal ir a um centro comercial e ir a uma loja ver um vestido e vai ver o preço online e ver se consegue encontrar mais barato noutro sítio ou não. E às vezes até pode encomendar online e ir à loja só trocar o vestido. E essa realidade já acontece hoje.

Os centros comerciais voltaram ao horário pré-pandemia. Como vê esta medida?

A pergunta é por que não estavam a funcionar dessa maneira? Os centros comerciais e o retalho em geral, mesmo o comércio de rua, eram os sítios mais seguros para se poder estar, porque são controlados, organizados, vigiados... Não encontra ninguém sem máscara a passear dentro de um centro comercial, encontra as filas organizadas. O problema da pandemia – julgo eu e julgamos todos nós – nunca foi com espaços controlados, organizados e vigiados. Foi sempre com eventos não controlados, não vigiados e não organizados. Não se percebe por que houve estas restrições nem ficou provado que tiveram algum efeito para matérias de saúde públicas.

Horários que acabaram por ser prejudiciais.

Foram dias que custaram milhões de euros e que ainda hoje não sabemos se tiveram alguma eficácia.

Neste quase ano e meio de pandemia tem ideia de prejuízos e lojas fechadas?

No ano passado fecharam 200 lojas, este ano perto de 170.

Em meio ano já fecharam quase tantas como no ano passado...

Sim, em meio ano fecharam quase tantas como no ano passado. Mas também nesse meio ano abriram 120 novas lojas. O que significa que o setor do restauro está a regenerar-se. É um dado muito positivo e significa que o retalho tem uma capacidade extraordinária para se reinventar. É aquilo que precisa hoje, de ser reinventado.

A APCC lançou um plano de retoma do retalho. Já está em funcionamento?

Já está. O plano tem duas dimensões diferentes. Uma primeira dimensão de medidas a médio e longo prazo. Significa o apoio aos lojistas para fazerem transição digital. Aqui outra vez a questão de o consumidor estar híbrido e, portanto, todo o retalho tem que se mover em direção a essa ‘hibridez’, se me é permitido. Isso implica requalificação de recursos humanos, apoio na requalificação de recursos humanos, apoio às medidas de transição digital, captação de apoios, investimentos... E depois uma dimensão de mais curto prazo, que é a questão do apoio às rendas. Aqui o que fizemos foi segmentar aquilo que é a realidade dentro do centro comercial, equipamentos de lazer e equipamentos culturais que vão ter muito mais dificuldade em arrancar, como é por exemplo o caso dos cinemas, que vão sofrer ainda durante mais tempo. Tiveram um apoio nunca inferior a 40% até ao final do ano. Depois, tudo o que são lojistas independentes, que não estejam integrados nas grandes cadeias, têm um apoio nas rendas proporcional às quebras nas vendas quando comparadas com 2019.

Na apresentação deste plano disse que ‘o futuro chega mais cedo’. De que forma?

Já chegou. Na prática olhávamos sempre para o comércio – separando aquilo que era comércio de rua do comércio dos centros comerciais – e separando o e-commerce do comércio físico. Mas o consumidor deixou de querer saber dessas diferenças. Mesmo do ponto de vista da concorrência, a concorrência já não se faz entre o comércio de rua e o comércio dos centros comerciais - porque hoje em dia são as mesmas cadeias, é mais ou menos a mesma experiência oferecida de um lado e do outro e também não é aquilo que eram lojas de e-commerce e o comércio físico. Aquilo que temos hoje em dia são grandes tubarões na área do e-commerce, são três ou quatro grupos gigantescos que são os nossos grandes concorrentes, os concorrentes da maior parte do retalho. E funcionam como uma espécie de portageiros no acesso ao mercado. Se tiver uma loja e quiser ir para o mercado online, sim, é livre de o fazer mas depois para aparecer no Google tenho que pagar. A ideia de que o futuro chegou mais cedo significa, primeiro, que o consumidor basicamente tornou-se num cliente híbrido – online, offline, comércio de rua e comércio de centro comercial – e depois que a realidade mudou e os concorrentes mudaram. Hoje em dia, o maior concorrente de qualquer retalhista é uma coisa chamada Amazon, ou Alibaba. Já não é o centro comercial que ficava dentro da cidade.

Os produtos são mais baratos mas a qualidade não é a mesma.

Também é verdade. As garantias são outras. Ou melhor, às vezes é a falta de garantia mesmo. Tem esses problemas todos acrescidos mas a realidade é que esses é que são os concorrentes do retalho todo e é para eles que devíamos todos olhar. Isto significa garantir livre acesso ao mercado, acabar com as portagens – e isso é um trabalho que a União Europeia tem feito mas ainda lentamente. Ou seja, eu não posso ter que pagar à Google ou ao Facebook para aceder ao mercado digital, não posso fazer isso. E depois a questão da taxação porque é concorrência desleal. Se eu, loja de centro comercial, estou a pagar os meus impostos por completo, não posso concorrer com uma Amazon, que tem um regime fiscal simpático noutro país qualquer.

É um tema que tem sido abordado. O setor têxtil também se queixa de marcas como a Shein exatamente por concorrência desleal.

Tem IRC, tem IVA, tem segurança social... Um lojista num centro comercial que queira pôr os seus produtos, mesmo sendo uma grande cadeia, vai logo à partida em desvantagem correr com uma Amazon, ou como uma Alibaba ou com o que for.

A APCC tenta incentivar o consumidor para comprar nos centros comerciais...

E também sensibilizar para que esta alteração seja feita. Temos discutido muito a taxação destes gigantes mas a verdade é que não se pode discutir, tem é que ser feita. E o mais rapidamente possível. São milhões de euros que os retalhistas do país todo estão a perder com esta desvantagem.

No plano, um dos pontos é a salvaguarda dos postos de trabalho. Perderam-se muitos neste período pandémico?

Os encerramentos de lojas, evidentemente, causaram todos eles despedimentos. A condição para os operadores dos centros comerciais darem este tipo de apoios às rendas foi sempre a salvaguarda dos postos de trabalho. Tem que haver um equilíbrio destas medidas e isso é uma condição sine qua non para que existam acordos, para que não haja aproveitamento indevido dos apoios que estão a ser dados. A prioridade é salvar postos de trabalho para todos e essa prioridade tem que estar escrita. Se me perguntar se há alguma maneira de garantir que isso acontece, não, não temos. Temos que trabalhar numa base de confiança e a confiança sempre serviu de base na nossa relação com os lojistas.

