André Jordan: "Os Descobrimentos portugueses são matéria escolar em todo mundo"

À beira de completar 88 anos, André Jordan mantém-se atento à sua área de eleição, o turismo, e continua com a sua visão para o setor. Por email, respondeu a várias perguntas, mostrando sempre a sua preocupação por não ferir suscetibilidades, mas sem deixar de dizer o que pensa.

Apesar da pandemia parece que em Portugal os índices de ocupação em agosto são altíssimos. Os hotéis de quatro e cinco estrelas no Algarve ou o turismo do Douro estão praticamente esgotados. Seria de esperar que os portugueses optassem por fazer férias cá dentro?

O desejo reprimido de férias e a dificuldade em viajar para o exterior provocou uma explosão de ocupação no Algarve e no Douro por turistas nacionais. Trata-se de um mês, vamos ver em que medida pode gerar mais ocupação no resto do ano.

Sem os estrangeiros, em grande número, o turismo de verão no futuro pode ser salvo pelos portugueses? No inverno parece óbvio que sem estrangeiros tudo ficará mais difícil.

O turismo de inverno precisa de atrações tais como o golfe. Há muitos anos, a pedido do Eng. Faria de Oliveira, que era ministro do Comércio e Turismo, propus para o Algarve, que destituído de atrações ou museus de nível internacional, a realização de um ‘Festival das Nações’, que concentraria em cada ano em um país. Seria o tema deste festival – arte, música, desporto, moda, gastronomia, cinema, teatro e uma feira comercial. Este Festival seria realizado ao longo ano, em eventos relativamente pequenos e terminaria com uma grande festa de angariação de fundos para caridade. Na altura, o ministro ficou entusiasmado, mas não foi possível conseguirmos alguém que se ocupasse desse evento. Penso que hoje, como há muitos promotores competentes de festivais, seria possível. Os participantes seriam responsáveis pelos custos da sua participação. Este seria feito com a colaboração da representação diplomática do país representado. O Festival ocorreria durante o ano e teria a vantagem adicional de que todos os participantes fariam a divulgação da sua presença no país de origem. Os países seriam convidados pela ordem indicada pelo número dos seus turistas habituais em Portugal.

Algum dia imaginou que este cenário podia ser possível?

Portugal tem todas as condições básicas para ser um destino atraente para o turismo e para a habitação temporária ou permanente. A partir daí, depende do tipo e qualidade da oferta e da capacidade de promoção e marketing do destino e dos seus componentes.

Acha que este turismo é rentável?

Existem muitas razões pelas quais o destino fica atrativo, a começar pelas condições naturais do clima, da segurança, da paisagem e do custo. É claro que no mais importante é identificar o tipo do turista para cada tipo de oferta.

Muitas Câmaras apostam em passadiços e pontes pedonais alterando a vida das cidades. O que pensa deste tipo de turismo?

Como sou claustrofóbico e tenho vertigens de alturas, não sou motivado por essa oferta, mas me parece simpática e atraente. O Turismo de Portugal, já há algum tempo, faz campanhas muito bem sucedidas de promoção do destino. No entanto, acho que a promoção comercial deve ser feita pelo setor empresarial. Venho sugerindo que se possa utilizar parte do IVA para financiar estas campanhas, que seriam, para o efeito, aprovadas pelo Turismo de Portugal.

Não acha que a compra de prémios de melhor destino, melhor cidade, etc., só chama turismo mais barato?

Os prémios, como tenho observado, não têm impacto visível nas ocupações, só são divulgadas no site da empresa que outorga os prémios e pelos premiados no seu próprio país.

Sempre defendeu que o futuro do turismo passa pela oferta premium. Isto é: destinado a um público mais endinheirado que tanto pode vir passar férias como comprar casa para segunda habitação.

A presente crise gerada pela pandemia é o melhor exemplo de que o turismo residencial é, a longo prazo, o melhor negócio. Os resorts, como a Quinta do Lago e outros, têm as casas dos estrangeiros ocupadas durante a crise. O investimento estrangeiro, na compra de uma habitação, não é especulativo, têm repercussão em todos os setores da economia, transforma um turista em cliente permanente com a sua família e é gerador de emprego. Os hotéis de qualidade de Portugal são competitivos com os hotéis em suas categorias em outras zonas turísticas e podem ser rentáveis para o investimento, o que não acontece com o Alojamento Local e outras formas de turismo barato e o mesmo se aplica para a restauração. A Hotelaria de Luxo é geradora de clientes para a compra de imobiliário, que é uma maneira muito atraente e uma forma muito conveniente de investimento estrangeiro porque não procura lucros e paga impostos.

O que falta para Portugal se tornar a Califórnia da Europa?

Pela sua dimensão e pela estrutura da sua economia, Portugal é um caso especial da Europa. Temos muitos atrativos para a fixação de turistas como também para atrair indústria de ponta, como já se verifica na área da energia e na área financeira.

Em termos de vendas de casas de luxo, é inquestionável que a pandemia não ‘arrefeceu’ a procura. Admite apostar em mais projetos à semelhança do Belas Clube?

Na minha família de filhos e filha, netos e netas, há muitos talentos e criatividade. Eu completo 88 anos dentro de um mês.

