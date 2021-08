Falhas e encargos da vacinação

por Joana Mourão Carvalho

A vacinação no Queimódromo do Porto foi suspensa na quinta-feira devido a «uma alegada falha na cadeia de frio», justificou a Task Force para a elaboração do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal. Na altura a entidade liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo adiantou que os utentes vacinados nos dias 9 e 10 de agosto seriam contactados pelas entidades de saúde, até à próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas.

Um desses utentes confidenciou ao Nascer do SOL ter recebido a indicação de que irá ser submetida a um teste serológico nas próximas duas semanas para avaliar os níveis de imunidade das vacinas administradas naquele espaço. A informação ainda não foi confirmada quer pela Direção-Geral de Saúde (DGS) quer pelo Infarmed.

Sobre a eficácia das mesmas o responsável da Task Force admitiu que a vacina pode ser considerada nula e que «isso terá de ser verificado». Porém garantiu que «não há impacto para a saúde das pessoas».

Os agendamentos previstos para aquele centro de vacinação do Porto serão agora reagendados para outros locais.

Vacinação de crianças e jovens

Entre os obstáculos que vão surgindo à vacinação, as autoridades de saúde têm andado em contra-relógio para garantir que todas as crianças entre os 12 e os 15 anos de idade são vacinadas até 19 de setembro, antes do início do ano letivo, tal como tinha anunciado o primeiro-ministro em meados de julho, muito antes do primeiro parecer da DGS a desaconselhar a vacinação universal desta faixa etária e das sucessivas intervenções do Presidente da República em defesa da vacinação dos mais novos.

Para acelerar o processo, o autoagendamento para as crianças dos 12 aos 15 anos abriu de forma exclusiva na quinta-feira até este sábado e a vacinação deverá arrancar no fim de semana de 21 e 22 de agosto e deverá ocorrer aos fins de semana até dia 19 de setembro.

Na sexta-feira, a Task Force informou ainda que durante o fim de semana de 14 e 15 de agosto a modalidade Casa Aberta prevista será em exclusivo para os jovens de 16 e 17 anos. A partir de 16 de agosto, inclusive, a modalidade passará a estar disponível para todos os utentes com idade igual ou superior a 16 anos, para que as faixas etárias que ficam de fora do autoagendamento possam ser inoculadas.

Além da logística do programa de vacinação de crianças e jovens, Portugal tem ainda que se preocupar com o envio de mais doses de vacinas contra a covid-19 para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste ainda durante o mês de agosto, garantiu fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao jornal i, na quarta-feira.

Doses para PALOP e Timor-Leste não prejudicam país

Mas haverá consequências no processo de vacinação em território nacional? A esta pergunta o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que a disponibilização de vacinas aos PALOP e a Timor-Leste «em nada prejudica a estratégia de vacinação em Portugal» e «é a assunção de uma responsabilidade fundamental, no quadro da cooperação internacional». Até 10 de agosto já tinham sido disponibilizadas 196 mil vacinas, ao abrigo do Plano de Ação contra a pandemia.

No seu apoio bilateral direto Portugal comprometeu-se a expedir inicialmente 1 milhão de doses para os PALOP e Timor-Leste, tendo este número sido atualizado para 3 milhões. E o país dispõe ainda de mais um milhão que tenciona afetar a programas de outros países.

