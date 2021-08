Príncipe Carlos diz que príncipe André nunca conseguirá recuperar de acusação de abuso sexual

Virginia Giuffre, uma mulher que diz ser vítima do esquema de abuso e tráfico sexual do magnata Jeffrey Epstein, processou o monarca, alegando que foi sexualmente abusada por este quando tinha 17 anos.





O príncipe Carlos, herdeiro ao trono britânico, considera que o escândalo sexual em que o príncipe André está envolvido é “um problema sem solução” e que o irmão mais novo “nunca” conseguirá voltar à vida pública e aos deveres da realeza.

"Ele ama o irmão e tem empatia pelos ataques que este tem suportado", disse uma fonte próxima ao The Times of London. "Contudo, isto trará danos para a reputação da instituição que não eram desejados. Há já muito tempo que [Carlos] concluiu que este é, provavelmente, um problema sem solução", acrescentou.

Em 2019, o filho da rainha Isabel II negou qualquer envolvimento no escândalo sexual de Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual e pedofilia. Mais tarde, decidiu demitir-se das suas funções oficiais enquanto membro da realeza. Atualmente, vive com a mãe no Castelo de Balmoral, na Escócia.