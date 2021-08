Duelo de titãs em Inglaterra

Vai falar-se muito português no próximo domingo no estádio do Tottenham. De um lado, o técnico Nuno Espírito Santo – que trocou o Wolverhampton Wanderers pelo Tottenham Hotspur – tem em mente brilhar na sua primeira exibição ao serviço do emblema dos spurs, na Premier League. Do outro lado, no entanto, estará o trio maravilha do campeão inglês em título: Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo. Este é o início de uma nova época, que poderá servir para que o City renove o seu título, ou para que um dos vários concorrentes lhes arrebate o sorriso da cara.

Manchester à luta

Não é preciso esperar até domingo, no entanto, para ver um dos gigantes ingleses a fazer o que melhor faz: jogar à bola. O Manchester United enfrenta, neste sábado, o Leeds United, e o emblema de Bruno Fernandes, que acabou em segundo lugar na temporada anterior, está desejoso de uma vitória para recuperar de uns jogos de pré-época que ficaram aquém do expectável. Apesar da goleada por 4-0 frente ao Everton, a realidade é que os red devils não passaram do empate a duas bolas com o recém-chegado Brentford e perderam por 4-2 frente ao Queen’s Park Rangers, da segunda divisão.