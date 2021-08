Instagram pede perdão a Almodóvar

A rede social retirou as imagens do cartaz do novo filme de Pedro Almodóvar, por violar as regras contra a nudez. E arrependeu-se logo a seguir.





A rede social Instagram pediu desculpa por censurar o cartaz oficial do novo filme do realizador espanhol Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. Na quarta-feira passada, o Facebook, proprietário do Instagram, confirmou à agência Associated Press (AP), que várias imagens do cartaz do filme, que mostra um mamilo lactante, foram retiradas «por violar as regras contra nudez».

«Fazemos, porém, excepções que permitem nudez em algumas circunstâncias, o que abrange claros contextos artísticos. Assim, restaurámos as publicações partilhando o poster do filme de Almodóvar no Instagram e lamentamos qualquer confusão causada», esclareceu a empresa num comunicado, também partilhado por Javier Jaén, autor do cartaz, que acusou a rede social de censura. «Esta é provavelmente a primeira imagem que vi quando nasci. Uma empresa como o Instagram diz-me que o meu trabalho é perigoso, que as pessoas não o deviam ver, que é pornográfico. A quantas pessoas estão a dizer que o seu corpo é mau, que o seu corpo é perigoso?», questionou o artista em declarações à AP. Já o realizador, num comunicado difundido nas redes sociais pelo irmão Agustín Almodóvar, escreveu: «Conseguiram que as mentes por trás do algoritmo que decide o que é ou não obsceno e ofensivo tenham feito marcha-atrás e permitam que o cartaz circule livremente».