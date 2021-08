Polícia Marítima dispersa dezenas de jovens que ouviam música e consumiam álcool na praia da Gralha

Ajuntamento contava com cerca de 60 jovens.





A Polícia Marítima da Nazaré dispersou, durante a madrugada deste sábado, um ajuntamento, com cerca de 60 jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, “em ambiente festivo”, na zona da praia da Gralha, no concelho de Alcobaça.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que, na sequência de várias denúncias, “os elementos da Polícia Marítima deslocaram-se até ao local e identificaram, pelas 02h30, a presença de um grupo de jovens que se encontrava a ouvir música e a consumir bebidas alcoólicas perto da praia”.

Foram dadas indicações para que os jovens abandonassem aquele local, “indicações essas que foram prontamente acatadas”.

Na ação estiveram empenhados quatro elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, apoiados por duas viaturas.