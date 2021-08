Sporting vence na Pedreira por 2-1

O Sp.Braga ainda conseguiu diminuir a vantagem do Sporting no tempo de compensação, mas o golo não foi suficiente para evitar a derrota.





O Sporting venceu, este sábado, o Sp. Braga, por 1-2, na Pedreira, num jogo referente à segunda jornada da I Liga.

Aos 40 minutos, Jovane Cabral inaugurou o marcador e colocou o clube de Alvalade em vantagem. O avançado aproveitou um cruzamento de Ricardo Esgaio e foi de cabeça para o golo.

Já no início da segunda parte, aos 50 minutos, Pedro Gonçalves, assistido por Jovane Cabral, fez o segundo golo do Sporting.

Corriam os 79 minutos e Matheus Reis viu o segundo amarelo da partida, acabando por ser expulso e deixando a equipa de Rúben Amorim com menos um jogador.

Aos 90+2, o Sp.Braga ainda conseguiu diminuir a vantagem do Sporting com um golo de Abel Ruiz, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Esta é a segunda vitória do Sporting desde o arranque oficial do campeonato, além de ter conquistado a Supertaça. Já o Sp. Braga arrancou o campeonato com uma vitória frente ao Marítimo, mas hoje não conseguiu derrotar a equipa leonina.