Despiste de veículo na zona de Beja provoca um morto e sete assistidos

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam o alerta para o acidente por volta das 00h30 de hoje. O despiste, que gerou "um morto e sete pessoas assistidas no local", ocorreu no Caminho Municipal 1029, entre Beringel e a localidade de Peroguarda, no vizinho concelho de Ferreira do Alentejo.

O corpo da vítima mortal, uma mulher de nacionalidade estrangeira, de 47 anos, foi transportado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Beja. Igualmente contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR avançou que as sete pessoas assistidas "são todos homens".

É de destacar que para esta ocorrência, foram mobilizados 16 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).