Em 24 horas, a PSP de Lisboa fez 34 detenções

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa levou a cabo diversas operações entre as 9h de sábado e as 9h de hoje, tendo realizado 34 detenções: cinco por condução sob a influência do álcool, 12 por falta de habilitação legal para conduzir, quatro por tráfico de estupefacientes, uma por violência doméstica, uma por mandado de detenção, seis por crimes contra a propriedade, uma por crime de roubo, uma por crime contra a honra e três por resistência e coação sobre funcionário.

No mesmo período foram apreendidas duas armas brancas, 200 doses de haxixe, 0.410 doses de cocaína, 10.980 doses de heroína e 33.00 gramas de outras drogas.

Nestas operações estiveram envolvidos polícias de todas as subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.