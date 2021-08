Greve do SEF provoca atrasos de quatro horas no aeroporto de Lisboa

Na página oficial da ANA, a mesma alerta que devido à greve prevista entre 14 e 31 de agosto, “são expectáveis tempos de espera elevados no controlo de fronteira dos aeroportos de Lisboa (5h às 9h) Porto (20h às 23h), Faro (9h às 12h), Funchal e Porto Santo (10h às 13h) e Ponta Delgada (6h às 8h)”. Deste modo, recomenda aos passageiros com destino a países fora do espaço Schengen que se dirijam mais cedo ao embarque.





A greve dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) provocou hoje atrasos de quatro horas no controlo de fronteira do aeroporto de Lisboa, tendo ficado temporariamente suspenso o desembarque de alguns voos, revelou a empresa gestora ANA - Aeroportos de Portugal. Segundo informações avançadas à agência Lusa pela ANA, "de modo a controlar os fluxos e evitar maior aglomeração de passageiros, o aeroporto conteve sempre que necessário, o desembarque de alguns voos” e foram “reforçadas as equipas da ANA para prestar apoio aos passageiros".

A adesão ao protesto foi de “100% tanto no aeroporto de Lisboa como de Ponta Delgada”, de acordo com informações avançadas à Lusa pelo presidente do Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), Renato Mendonça. É de destacar que a greve foi convocada pelo SIIFF face à falta de resposta do Governo quanto a futuro dos inspectores na sequência da aprovação da proposta de lei que “prevê a dispersão de competências policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR”. “A adesão de todos mostra o espírito de união e demonstra a preocupação com que estão todos perante a falta de resposta do Ministério da Administração Interna quanto ao futuro destes funcionários”, alertou Renato Mendonça.

A greve não contou com a adesão do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF).