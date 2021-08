Efemérides de 16 de agosto

1968 O ditador português Oliveira Salazar (1889-1970, à frente do Governo desde 32) procedeu há 53 anos à última remodelação do seu Governo, antes de partir para férias, no forte de Santo António, no Estoril, onde cairia com um AVC, sendo pouco depois substituído por Marcello Caetano (1906-80, afastado do Poder pelo 25 de Abril de 74).





1648 Capitulação há 373 anos das forças holandesas em Luanda, no contexto da Reconquista portuguesa (post Filipes) de Angola.

1863 Foi assinada há 158 anos a Emancipação dos escravos, pelo então Presidente dos EUA, Abraham Lincoln (1809-65, em funções desde 1861 até ao seu assassinato), mas, os escravos negros do Sul só conheceriam alguma liberdade após a Guerra Civil (1861-65).

1896 Deu-se há 125 anos uma grave crise financeira em Portugal., com o Banco do Porto e o Banco Comercial de Viana, 2 instituições fundamentais do sistema financeiro nacional da época, a declararam-se insolventes.

1956 O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser (1918-70, data do seu assassinato, em funções desde 1956) boicotou há 65 anos a primeira conferência sobre o Canal de Suez, em Londres, numa atitude contra Israel e os seus apoiantes Inglaterra e França, utilizadores do Suez, o que acabou a provocar uma verdadeira crise bélica.

1984 Os EUA anunciaram há 37 anos, durante a presidência de Ronald Reagan (1981-89), o pagamento de 1,6 milhões de dólares de compensação por danos causados durante a invasão de Granada em 1983, por decisão do mesmo Presidente Reagan (1911-2004).

1987 Lech Wałęsa (n.1943), líder do movimento sindical independente polaco Solidariedade, que conduziu o país à independência de Moscovo e foi seu Presidente (1990-95), declarou há 34 anos que o movimento, embora proscrito, encontrava-se em atividade.

1994 O então Presidente da República Mário Soares (1924-2017, em funções entre 1986-96), no que foi interpretado como uma última posição sua contra o cavaquismo governamental que cairia em 95, vetou três diplomas aprovados no Parlamento apenas com os votos do PSD: as Leis de Imprensa, dos Serviços de Informação e dos Rendimentos e Património dos Titulares de Cargos Públicos.

2017 A Administração Regional de Saúde do Norte foi condenada há 4 anos ao pagamento de uma indemnização de quase 49 mil euros, num caso de negligência médica, devido ao esquecimento de uma compressa no interior da barriga de uma mulher grávida, no Hospital de São Marcos, em Braga.

2018 A Santa Sé emitiu há 3 anos uma declaração de apoio às 300 vítimas de abusos sexuais de "sacerdotes depredadores", na Pensilvânia (EUA).

2020 A Economia do Japão, a terceira maior do mundo, registou o ano passado, o pior declínio de sua história, caindo 7,8% (no segundo trimestre desse ano, Abril-Junho)