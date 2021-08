António Ribeiro Telles hospitalizado após ser colhido por touro

O cavaleiro António Ribeiro Telles foi hospitalizado após ser “colhido com gravidade”, durante uma corrida na tarde de domingo, em Reguengos de Monsaraz.

De acordo com o site ‘Touro e Ouro’, o incidente ocorreu “durante a lide do seu segundo touro” e o cavaleiro esteve cerca de cinco minutos inanimado na arena, enquanto outros toureiros e forcados tentavam tirar o animal junto de Ribeiro Telles.

O cavaleiro chegou a ser socorrido na enfermaria da Praça de Touros de Reguengos, antes de ser transportado para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, com acompanhamento do médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Évora.