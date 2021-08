Todas as regiões de Portugal continental registaram óbitos por covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.135 casos do novo coronavírus e onze vítimas mortais, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira. O número de internados sobe pelo segundo dia consecutivo. Rácio de transmissibilidade (RT) também aumenta, mas incidência de novos casos desce. Todas as regiões de Portugal continental registaram vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo registou 411 novos casos. Segue-se o Norte com 376 contágios, o Algarve com 151, o Centro com 93 e o Alentejo com 29. O arquipélago dos Açores registou 45 novas infeções e o da Madeira 30.

O RT e a taxa de incidência foram atualizados esta segunda-feira. A incidência de novos casos desceu, mas o RT aumentou. Segundo o boletim, Portugal tem uma incidência de 314,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, uma descida face aos 319,9 registados na última atualização, e Portugal continental de 318,8, uma descida de 5,8 valores. O RT situa-se nos 0,96 em todo o país. Na última análise da DGS, partilhada na sexta-feira, este valor era de 0,95.

Todas as regiões de Portugal continental registaram vítimas mortais: quatro em Lisboa, duas no Centro, duas no Algarve, duas no Alentejo e uma no Norte.

O número de internamentos voltou a subir, mas os doentes graves em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) diminuíram. Há agora 768 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais 24 do que ontem. Em UCI há 154 doentes, menos três do que na véspera.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 100.004.470 casos de SARS-CoV-2, 45.304 dos quais permanecem ativos – menos 63 do que ontem –, e 17.573 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 1.187 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 951.593. Atualmente, as autoridades de saúde têm 53.438 contactos em vigilância, menos 1.413.

