Robert de Niro visto sem ligaduras pela primeira vez após sofrer acidente

O ator Robert de Niro foi visto sem ligaduras na perna pela primeira vez desde que sofreu um acidente, em maio, durante as gravações do filme ‘Killers of the Flower Moon’.

Nas imagens, divulgadas pelo site Page Six, é possível ver que a queda deixou uma cicatriz no joelho do ator, de 77 anos.

Segundo o próprio, o incidente ocorreu “quando estava a passar por cima de alguma coisa” e “simplesmente caiu”.