Efemérides de 17 de agosto

1808 A coligação luso-britânica venceu as forças francesas há 113 anos, na Batalha da Roliça, durante a primeira invasão francesa – o que não evitou 2 novas invasões francesas e a ocupação do território nacional.

1876 Estreou-se há 145 anos em Beyreuth, Baviera, a ópera do compositor alemão Richard Wagner (1813-83) O Crepúsculo dos Deuses (Siegfried e Gotterdammerund), encerrando a tetralogia O Anel do Nibelungo (antecedida já por O Oiro do Reno e A Valquíria), nesta altura apresentadas em conjunto.

1945 O presidente francês Charles De Gaulle, que acabava de surgir entre os vencedores da II Guerra, comutou há 76 anos a pena de morte do marechal Pétain, presidente do governo colaboracionista de Vichy, para prisão perpétua.

1960 Teve lugar há 61 anos o primeiro concerto dos britânicos Beatles (1960-70), a Banda musical de maior sucesso até hoje, no Indra Club, em Hamburgo.

2007 Uma centena de ativistas do movimento ecologista "Verde Eufémia" destruiu há 13 anos cerca de um hectare de milho transgénico, na Herdade da Lameira, em Silves.

2012 As três jovens do grupo russo punk Pussy Riot, declaradamente anti-Putin, foram condenadas a 2 anos de prisão por um tribunal de Moscovo, há 8, acusadas de “vandalismo” e “incitamento ao ódio religioso”, e parecem ter ficado marcadas.

2018 O Parlamento determinou há 2 anos, por proposta do PS, que as autarquias poderiam impor zonas de contenção no alojamento local, medida muito pouco popular então entre os empresários do sector.

2019 O Bando de Portugal condenou 3 ex-administradores do BES, há 1 ano.

2020 A Universidade da Carolina do Norte foi a primeira faculdade dos EUA a enviar alunos para casa, para aulas online após 135 casos COVID-19 detectados.