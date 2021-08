Ainda há dois portugueses no Afeganistão. "Só sairão quando puderem ser substituídos"

Tratam-se de dois bombeiros em funções no aeroporto internacional de Cabul, a prestar apoio às forças norte-americanas.





Ainda há dois portugueses no Afeganistão, revelou, esta terça-feira, a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes. Tratam-se de dois bombeiros em funções no aeroporto internacional de Cabul, a prestar apoio às forças norte-americanas, e que irão sair do país “quando puderem ser substituídos”.

"Estão apenas a trabalhar [no aeroporto] dois bombeiros, que executam as suas funções e não sabemos quando poderão sair, porque só sairão quando puderem ser substituídos", adiantou a governante à TVI.

Os dois cidadãos portugueses “estão bem” e a ser "permanentemente acompanhados" pelo embaixador português em Islamabad, no Paquistão.

Segundo a secretária de Estado das Comunidades, haviam 16 portugueses no Afeganistão, 14 dos quais já saíram em segurança.