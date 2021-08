Filha de Alec Baldwin mostra nova tatuagem reprovada pelo pai e fãs questionam: "É a Kendall Jenner?"

Desenho obrigou a modelo a esclarecer do que se tratava.





Ireland Baldwin, filha do ator Alex baldwin e de Kim Basinger, é fã de tatuagens e decidiu partilhar com os seguidores a mais recente.

A tatuagem, feita no braço, mostra uma mulher nua e já teve direito a vários destaques, com o pai da modelo a lamentar o desenho e com os fãs a questionar se o mesmo retratava a empresária Kendall Jenner.

“Quem mais achou que era a Kendall Jenner?”, dizia um dos comentários dos muitos seguidores que também destacaram as parecenças.

Ireland, de 25 anos, viu-se obrigada a esclarecer o sucedido e, já depois de em resposta a um seguidor negar que a imagem retratasse Kendall Jenner, recorreu aos stories para abordar o assunto.

“A minha tatuagem não é a Kendall Jenner. Ela é linda, então vou aceitar isso... mas, na verdade, é uma ilustração que foi feita nos anos 60”, explicou.

Já Alec Baldwin fez questão de comentar a imagem da filha para reprovar a tatuagem. “Não!”, escreveu o ator, de 63 anos.