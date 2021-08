Barbra Streisand diz que 'Assim Nasce Uma Estrela' com Lady Gaga e Bradley Cooper foi "uma má ideia"

A mais recente versão do filme “Assim Nasce Uma Estrela” estreou em 2018 e foi um autêntico sucesso: bateu recordes de bilheteiras e ganhou diversos prémios, desde Óscares a Grammys. No entanto, a escolha de protagonistas parece não ter agradado a toda a gente.

Barbra Streisand, que estrelou a terceira versão da longa-metragem, fez duras críticas à escolha de Lady Gaga e Bradley Cooper e acusou a produção de falta de originalidade.

“Quando soube originalmente que iam fazer um remake, disseram-me que ia ser para o Will Smith e a Beyoncé estrelarem, e achei interessante, sabem?”, disse ao programa The Project, lembrando que quando protagonizou o filme, mudou a sua personagem daquelas que tinham sido interpretadas em 1937 e 1954 por Janet Gaynor e Judy Garldand, respetivamente.

“Fiquei surpreendida quando vi o quão parecido ficou com a versão de 1976”, rematou. “Não foi boa ideia”.

A cantora revelou ainda que “não se discute o sucesso” do filme, mas que não se “importa tanto com sucesso como com originalidade”.