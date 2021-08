Aos 45 anos, tornou-se a atriz mais rica do mundo após vender parte da sua produtora a ex-executivos da Disney. Reese Witherspoon criou a Hello Sunshine em 2016 com o objetivo de mudar a lente sob a qual a mulher é vista na indústria cinematográfica.





Dada a conhecer ao mundo apenas com 15 anos através do drama The Man in the Moon, Reese Witherspoon é hoje a atriz mais rica do mundo. Quem o diz é a revista Forbes, que estima a fortuna da artista em 336 milhões de euros depois de a mesma ter vendido a maioria das ações da sua produtora – Hello Sunshine – a uma nova empresa ligada ao grupo Blackstone, liderada pelos ex-executivos da Disney Kevin Mayer e Tom Saggs.

Como forma de mudar a maneira como a mulher é vista na indústria cinematográfica, em 2016 Reese Whiterspoon criou a Hello Sunshine. De acordo com o website da empresa, a Hello Sunshine «é uma produtora que coloca as mulheres no centro de todas as histórias que cria, celebra e descobre». Entre alguns dos sucessos criados, estão as séries Big Little Lies, The Morning Show e Little Fires Everywhere.

Ser uma cara bem conhecida do público compensou naquilo que toca à estratégia de marketing: além dos lucros da empresa em si, Reese é a protagonista de muitas séries e, de acordo com a Forbes, ganha, no mínimo, 853 445 mil euros (1 milhão de dólares por cada episódio que grava – por produzir e gravar para a Apple Tv o The Morning Show, por exemplo, está a ganhar aproximadamente 1 milhão e 24 mil euros por episódio.

Mas a vontade de elevar a voz das mulheres não começou na criação da Hello Sunshine. No ano de 2000, a atriz criou a produtora Type A Films, que, 12 anos mais tarde, se fundiu com a produtora da australiana Bruna Papandrea, criando a Pacific Standard. Esta sempre teve como objetivo exibir conteúdos feitos por mulheres e cujas personagens principais fossem mulheres. Pode-se dizer que os filmes Gone Girl e Wild, ambos lançados em 2014, foram os dois maiores sucessos da produtora.

Porém, em 2016, as sócias separaram-se, levando Reese a criar a sua própria empresa (tal como Bruna, que criou a Made Up Stories), sendo atualmente a Pacific Standard uma das suas subsidiárias.

Desde então que muitas das histórias que a atriz tem levado ao ecrã são adaptações de livros escritos por autoras femininas. A propósito da sua paixão pelos livros, Reese criou ainda o Reeses Book Club, um clube de literatura cujas obras escolhidas são escritas exclusivamente por mulheres. Com milhões de seguidores, Reese conseguiu catapultar muitos dos livros escolhidos por si para posição de best-seller.

A atriz

Reese Witherspoon tem 45 anos e nasceu em Nova Orleães. Filha de pais médicos e devotos, a atriz frequentou durante a adolescência a igreja episcopal em Nashville, onde viveu após um período de quatro anos na Alemanha. Depois de concluir o ensino secundário, entrou para o curso de literatura na Universidade de Standford, mas desistiu para se dedicar à sua carreira profissional.

A seguir à sua estreia, em The Man in the Moon, Reese participou nos filmes Sem Saída e Election e na série Friends, onde interpretou Jill, irmã de Rachel (protagonizada por Jennifer Aniston).

No entanto, o verdadeiro salto para a ribalta deu-se com o filme Legally Blond (Legalmente Loira), onde fez o papel de protagonista – Elle Woods. A comédia, onde são representados os estereótipos da menina bonita, loira e rica, recebeu uma chuva de críticas positivas, quer relativamente ao enredo como sobre a prestação de Reese Witherspoon.

O filme foi nomeado para um Globo de Ouro de Melhor Filme na categoria de musical ou comédia. A interpretação de Reese valeu-lhe ainda uma nomeação para o Globo de Ouro de Melhor atriz na mesma categoria e para o MTVMovie Award 2002 de Melhor Performance Feminina. Em 2003, foi lançada a sequela.

Desde aí que Reese Witherspoon nunca mais parou: desde atriz, a produtora, conseguiu sempre atingir vários êxitos. Em 2006 ganhou o Óscar, o BAFTA e o Globo de Ouro de Melhor Atriz com o filme Walk The Line e em 2018 e 2020 ganhou o Globo de Ouro e o Emmy Award (respetivamente) como produtora para Melhor Minissérie com a sua produção da Big Little Lies. Em abril de 2021, a revista Time fez capa com a atriz e classificou a produtora Hello Sunshine como uma das 100 empresas mais influentes do mundo.

Reese é mãe de três filhos: Tennessee James, filho do atual marido, e Ava Elizabeth e Deacon Phillippe, cujo pai é o ator Ryan Phillippe.