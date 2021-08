Motociclista de 35 anos em estado grave após colisão com automóvel na EN 101 em Monção

O homem ficou estabilizado no local e foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.





Um motociclista de 35 anos ficou ferido com gravidade após colidir com um automóvel na Estrada Nacional (EN) 101 em Monção, Viana do Castelo, esta terça-feira.

O alerta para o acidente foi recebido pelas 20h15 na EN 101, na zona da freguesia de Troporiz e Lapela, que pertence ao concelho de Monção, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citado pela agência Lusa.

A GNR tomou conta da ocorrência. No local, foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários de Monção.