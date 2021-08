Dificuldades a matemática

Tenho um conhecido íntimo professor de matemática, que diz apetecer-lhe chumbar alunos que nada sabem, mas não o poder fazer por estranhe imposição do director.

Vem isto a propósito das queixas da dificuldade de um exame de matemática deste ano. Admito que na casa dos 15 valores, alguém possa falar. Mas quem anda por negativas muito baixas, nem deve saber do que fala. E os professores, que também criticam? Não há dúvida que parece é errado uns estudantes com as facilidades do ano passado estarem agora a concorrer a vagas em pé de igualdade com os que enfrentaram maiores dificuldades – mesmo que estas sejam mais saudáveis no ensino. Todos devem ser seleccionados por igual, quanto a sabedorias.