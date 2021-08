Governo abre inquérito sobre morte de animais num canil ilegal em Vila Real de Santo António

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas abriu um inquérito sobre a morte de 14 animais num abrigo ilegal em Vila Real de Santo António, devido ao incêndio que começou na madrugada de segunda-feira em Castro Marim.

"A abertura deste inquérito destina-se a analisar e apurar as circunstâncias que, do ponto de vista administrativo, permitiram o funcionamento do referido abrigo", lê-se num comunicado do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, enviado, esta quarta-feira, às redações.

Recorde-se que a Câmara de Vila Real de Santo António afirmou, na terça-feira, que “desconhecia a existência” do abrigo local.

"Desconhecíamos. Soube dessa informação ainda agora, pelo que percebi é uma coisa particular, ilegal e que nem sequer pediu auxílio nenhum. Nem o serviço municipal de Proteção Civil sabia da sua existência", afirmou o autarca Luís Romão, em declarações à agência Lusa.