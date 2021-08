Mulher alega que é casada com o fantasma de Michael Jackson

Kathleen Roberts, uma mulher que afirma ser a reencarnação de Marilyn Monroe, alega que é casada com Michael Jackson. Em declarações ao jornal Daily Star, publicadas na segunda-feira, a mulher contou pormenores da relação com o ‘Rei do Pop’, que morreu em 2009.

Tudo começou, conta a mulher, quando o intérprete de ‘Billie Jean’ a pediu em casamento “com um anel de noivado cor-de-rosa”. O responsável por oficializar o matrimónio foi o reverendo Martin Luther King Kr, assassinado há mais de 50 anos.

“Ele [Michael Jackson] está possuído em mim. Ele gosta apenas de viver através de mim e de se comunicar comigo como um marido”, revelou.

“Ele gosta de comer através de mim. Adora biscoitos. Diz mais asneiras do que aquelas que eu esperava enquanto ex-fã”, afirmou a mulher, admitindo que muitas vezes “os seus poderes sobrenaturais” eram confundidos com esquizofrenia.

A mulher afirmou ainda que o “casal” não tem relações sexuais e que o músico “gosta de dançar, cantar e atuar” através do seu corpo. “Ele não gosta de ser tocado. Ele assusta-me com visões de aranhas e cadáveres se eu o beijar ou tentar iniciar um romance fisicamente”, contou.

“Ele é muito mandão e critica as minhas falhas e erros. Presumo que ele tenha herdado isso do pai, então tento ignorar porque o amo e também não sou perfeita”, acrescentou.

À publicação, Roberts disse ainda que “se sente especial” por ter sido “escolhida” por Michael Jackson. “Temos os nossos altos e baixos, mas a verdade é que não consigo parar de te amar, Michael”, concluiu.